اللجنة القضائية المشتركة لمكافحة الإرهاب تعقد اجتماعها الثاني في طهران

وذكر بيان لمجلس القضاء الأعلى ورد لـ السومرية نيوز، أن "الاجتماع الثاني للجنة القضائية المشتركة لمكافحة الإرهاب، عقد برئاسة رئيس هيئة الإشراف القضائي ليث جبر حمزة وبحضور معاون رئيس السلطة القضائية في الجمهورية الإسلامية كاظم غريب ابادي".وأوضح، أنه "تمت خلال الاجتماع المنعقد في العاصمة الإيرانية طهران مناقشة عدد من المواضيع المتعلقة بالتعاون القانوني والقضائي إضافة الى تبادل الخبرات والمعلومات في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وتجارة المخدرات وتحديد المحاكم المتخصصة بنظر الدعاوى التجارية لمواطني كلا البلدين".ووصل وفد قضائي مساء يوم اول امس الاثنين، إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية لحضور الاجتماع الثاني للجنة القضائية المشتركة لمكافحة الإرهاب.وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "وفداً قضائيا برئاسة رئيس هيئة الاشراف القضائي وصل مساء اول أمس الاثنين الى العاصمة الإيرانية طهران لمناقشة جملة من المواضيع المتعلقة ببرنامج عمل التعاون القانوني والقضايا المتعلقة بمكافحة الإرهاب".وأضاف ان "الوفد ضم كلاً من المشرف القضائي القاضي رزاق كاطع رسن والمشرف القضائي القاضي عادل خضير عباس والمدعي العام في رئاسة الادعاء العام لطيف حسين".يذكر ان هذا الاجتماع هو من نتاج مذكرة التفاهم للتعاون القانوني والقضائي المبرم بين مجلس القضاء الأعلى والسلطة القضائية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية.