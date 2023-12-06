محافظ كربلاء يعلن البدء بالمرحلة الثانية من مشاريع الإعمار والخدمات

وقال الخطابي في كلمة له خلال حفل افتتاح المدخل الجنوبي، حضره مراسل السومرية، "نعلن البدء بالمرحلة الثانية من مشاريع الإعمار والخدمات التي تتراوح قيمتها أكثر 800 مليار دينار عراقي ضمن خطة جديدة وأنشاء مشاريع جديدة في مركز المدينة واحيائها وأزقتها التي لم تستكمل في الخطة السابقة".وأشار محافظ كربلاء المقدسة الى ان "الخطة الجديدة ستشمل جميع الأحياء في مركز المدينة".