خلال أسبوع.. المجتمعية توقف أكثر من 100 حالة ابتزاز وعنف أسرى

أعلنت قيادة الشرطة المجتمعية اليوم الأربعاء، توقيف أكثر من 100 حالة ابتزاز الكتروني وعنف أسري خلال أسبوع.

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "مفارزها في دائرة العلاقات والإعلام بوزارة الداخلية تمكنت من ايقاف (28)حالة ابتزاز إلكتروني و(87) حالة تعنيف أسري خلال أسبوع".

وأضافت، انها "تمكنت من إعادة (12) فتاة هاربة إلى ذويها في مختلف محافظات البلاد خلال أسبوع".