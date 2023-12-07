محافظ كربلاء: القطاع الصحي في المحافظة اصبح ينافس مستشفيات الخارج

أكد محافظ كربلاء المقدسة نصيف جاسم الخطابي، اليوم الخميس، انه في ظل دعمنا الذي نقدمه للمجال الصحي في المحافظة اصبح ينافس مستشفيات الخارج من حيث الاجهزة الطبية التي تم تشغيلها حديثا في المستشفيات الحكومية.





وآكد محافظ كربلاء على "رفع مستوى القطاع الصحي وهناك طفرة كبيرة فيه مثلما تطورت مشاريع كربلاء الخدمية واصبحت محط انظار المواطنين العراقيين والزائرين والوافدين الى المحافظة".

وقال الخطابي خلال افتتاحه جهاز الرنين المغناطيسي الاول من نوعه في العراق في مستشفى الحسين التعليمي في كربلاء ان "المواطن لايحتاج الى السفر الى خارج العراق في ظل تطور الواقع الصحي والدعم اللامحدود المقدم للمستشفيات الحكومية".وآكد محافظ كربلاء على "رفع مستوى القطاع الصحي وهناك طفرة كبيرة فيه مثلما تطورت مشاريع كربلاء الخدمية واصبحت محط انظار المواطنين العراقيين والزائرين والوافدين الى المحافظة".