التربية تصدر توجيها بشأن دوام المدارس الاهلية (وثيقة)

وقالت الوزارة بحسب وثيقة اطلعت السومرية نيوز عليها ومذيلة بتوقيع المدير العام للمديرية العامة للتعليم العام والأهلي والاجنبي، سيف رحيم عيدان، توجه المدارس الأهلية بالالتزام بتوجيهات الوزارة والالتزام بعطلة يوم السبت والعطل الرسمية التي تحددها الحكومة، وتحمل المؤسسة الأهلية المخالفة التبعات القانونية".الوثيقة ادناه: