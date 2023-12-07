الحلبوسي: يدعو أهالي نينوى للمشاركة الواسعة في الانتخابات المحلية (فيديو)

دعا رئيس تحالف تقدم محمد الحلبوسي، اليوم الخميس، أهالي محافظة نينوى للمشاركة الواسعة في الانتخابات المحلية المقبلة.

وقال الحلبوسي خلال تجمع جماهيري في محافظة نينوى: "ساهمت في بناء البلد على مر السنين نرجع للتاريخ في كل مفصل من مفاصل التحديات".



وأضاف: "أهالي نينوى يقفون مع البلد واستقراره ويضحون من اجله وعليهم ان يقفوا مع انفسهم في الانتخابات المقبلة وان يختاروا ممثليهم ويختارون من هو قادر من شخصيات كفؤة لإدارة للمناصب الإدارية في المحافظة".