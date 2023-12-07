التربية تُعلن اكتمال تغذية المدارس بالكتب وتوجه طلبا للمديريات

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انها "تعلن اكتمال عملية تسليم الكتب المدرسية الى المدارس في عموم العراق بعد الجهود المكثفة التي سُخِرت على مدار الساعة للإسراع بإيصال المواد الدراسية الى التلاميذ والطلبة".وأضاف البيان، ان "الوزارة عقدت اليوم اجتماعا موسعا ضم مدير عام الشؤون الإدارية أسيل العبادي ومديري الإشراف التربوي والاختصاصي ومديري قسم التجهيزات المدرسية في المديريات العامة للتربية كافة لمناقشة التحديات والاسباب التي حالت دون إيصال المستلزمات الى المدارس رغم توفرها في المخازن المركزية ووضع الحلول الناجعة لتجنب تكرار ذلك مستقبلا".وتابع، ان "اللقاء تمخض عنه قرار الوزارة بتبني شحن ونقل الكتب مركزيا وعدم الاعتماد على الآليات السابقة ضمانا لإيصالها بوقت محدد وإلزام المديريات العامة إرسال حاجتها الفعلية من المستلزمات اللوجستية كالسبورات والرحلات والأثاث المكتبي في موعد أقصاه مطلع الشهر القادم من عام ٢٠٢٤".وأكدت الوزارة بحسب البيان، على " الالتزام بتوجيهات وزير التربية المشددة على متابعة حاجة المدارس ميدانيا وتلافي حالات التأخير بالسرعة القصوى".