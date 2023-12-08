"لا عطلة حتى نهاية العام".. وزيرة المالية تصدر توجيهاً لموظفي دائرة الموازنة

السومرية نيوز – محليات



وجهت وزيرة المالية طيف سامي، اليوم الجمعة 8 كانون الأول/ ديسمبر 2023، موظفي دائرة الموازنة باستمرار الدوام الرسمي يومي الجمعة والسبت لغاية نهاية العام الحالي 2023.



الوزارة ذكرت في بيان ورد للسومرية نيوز، "وزير المالية طيف سامي وجهت باستمرار الدوام الرسمي لموظفي دائرة الموازنة يومي الجمعة والسبت ولغاية نهاية العام الحالي 2023".