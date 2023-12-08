كشف شخص من محافظة البصرة، اليوم الجمعة، عن وفاة والدته بـ"خطأ طبي" وذلك في المستشفى التعليمي بالمحافظة.

وطالب الشخص، وزير الصحة ومدير عام صحة المحافظة ومحافظ البصرة بتشكيل لجنة للتحقيق بالواقعة.



وأضاف، "أوقفوا الأخطاء الطبية.. أرواح العالم راحت بلاش".