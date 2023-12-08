إحصائية مرعبة بعدد المواد المخدرة التي تم اتلافها خلال عام

وقال الوزير صالح الحسناوي خلال مؤتمر تابعته السومرية نيوز، إنه "اتلفنا خلال عام نحو(8) اطنان من المخدرات و(58) مليون قرصا مخدر و(31) الف امبولة مخدرة و(9) الاف قنينة".وتابع، انه "سجلنا (50) براءة اختراع علمي جديد يخص اجهزة طبية والآت تداخل بالعمليات الجراحية".