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الحلبوسي يدعوا للمشاركة الواسعة بالانتخابات من عامرية الصمود (صور)
محليات
2023-12-08 | 14:08
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,108 مشاهدة
دعا رئيس تحالف تقدم محمد الحلبوسي، اليوم الخميس، للمشاركة الواسعة في الانتخابات المحلية المقبلة خلال حضوره تجمع جماهيري في عامرية الصمود.
الصور ادناه:
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