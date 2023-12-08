أربيل.. حريق بأقسام داخلية يودي بحياة عدد من الطلاب والاساتذة

قبل حوالي ساعة، اندلع حريق في القسم الداخلي بناحية سوران، وقد وصلت العديد من فرق الصحة والدفاع المدني إلى مكان الحادث.الحريق تسبب بمصرع 14 شخصاً وإصابة 18 آخرين، جميعهم من الطلبة والتدريسيين الذين يقطنون القسم الداخلي.