هل توقفت حركة الملاحة في مطار أربيل بالفعل؟.. إليك الحقيقة

وجاءت هذه المعلومة عقب انفجار طائرة مسيرة مساء امس الجمعة بالقرب من مطار أربيل.

وراجعت "السومرية" موقع فلايت رادار العالمي، وتبين ان المطار استقبل حتى الساعة 10:52 دقيقة استقبل الطائرة SAW521 القادمة من فرانكفورت، ماينفي اغلاق المطار او توقف الرحلات.

وكانت إدارة المطار قد نفت مساء امس الجمعة إيقاف حركة الملاحة في المطار على خلفية انفجار طائرة مسيرة قرب المطار.