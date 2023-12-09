تكسير كراسي واشتباكات بالأيدي في تجمع خميس الخنجر الانتخابي ببغداد (فيديو)

😂😂تجمع الخنجر ورمي كراسي pic.twitter.com/hmx2nRMP4z
— ☆بغدادالمنصورة☆ (@antfadt) December 9, 2023
😂😂تجمع الخنجر ورمي كراسي pic.twitter.com/hmx2nRMP4z
رمي قناني المياه وتكسير الكراسي واشتباكات بالايدي بين المرشحين والجمهور في تجمع خميس الخنجر الانتخابي الذي اقيم في بغداد
بدايتها خراب وعركات نهايتها شلون. pic.twitter.com/jhD83bfoHa
— عادل «الجنوبي» (@fbdhndfk1) December 9, 2023
رمي قناني المياه وتكسير الكراسي واشتباكات بالايدي بين المرشحين والجمهور في تجمع خميس الخنجر الانتخابي الذي اقيم في بغداد
بدايتها خراب وعركات نهايتها شلون. pic.twitter.com/jhD83bfoHa