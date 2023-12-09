تركيا تعزي العراق في ضحايا حريق "سوران" بأربيل

وقالت الخارجية في بيان، اليوم السبت، إنها تلقت ببالغ الحزن نبأ مصرع وإصابة أشخاص جراء الحريق.وتمنت الرحمة من الله للذين فقدوا أرواحهم، والشفاء العاجل للمصابين، مقدمة تعازيها لذويهم وللعراق شعبا وحكومة.واندلع حريقٌ مساء أمس الجمعة، في مبنى سكني بجامعة سوران أودى بحياة 14 شخصاً، بينهم طلاب وأستاذة جامعيين، إضافةً لإصابة 5 آخرين.