المرور تحدد موعد تبديل اللوحات المرورية الجديدة

وقال المتحدث باسم المديرية العميد زياد القيسي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "العراق تعاقد مع شركة لإنتاج اللوحات المرورية عبر معمل تصنيع تابع للدولة، في خطوة الأولى من نوعها، لإنتاج وطباعة اللوحات المرورية الجديدة".وأضاف القيسي، أن "بداية الشهر المقبل ستشهد انطلاق تبديل اللوحات المرورية التي تشبه الى حد كبير، الأرقام التي تحملها سيارات إقليم كردستان"، مشيرا الى ان "محافظة بغداد ستكون أولى المحافظات التي تغير لوحات أرقام سياراتها باعتبارها تحتوي عددا كبيرا من المركبات".وتابع القيسي، أن "اللوحات الجديدة تحمل جميع المواصفات القياسية العالمية"، لافتا الى أن "عملية تبديل اللوحات ستكون سلسلة وغير متعبة للمواطن".