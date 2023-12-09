بغداد تسلم واشنطن قائمة بأسماء المتهمين المقيمين في الولايات المتحدة

وذكر بيان للنزاهة، ورد لـ السومرية نيوز، أن "ذلك جاء خلال لقاء رئيس الهيئة خبراء النزاهة في وزارة العدل الأمريكيَّة، حيث بحث الجانبان تأليف لجان بين الطرفين؛ لدراسة الملفات عبر خبراء مشتركين من الهيئة والجانب الأمريكي في القضايا المشتركة، ومن ثم إحالة القضيَّة إلى القضاء إذا اقتنعت اللجنة بإدانة المتهم في القضيَّة".من جانبه، أعرب حنون، عن "تفاؤله لإبرام مذكرة تفاهم مع وزارة العدل الأمريكية؛ من أجل تبادل المعلومات والخبرات لغرض التدعيم والتوثيق، والتعاون التقني لمنع الفساد ومكافحته، وتعزيز الخبرات، وإقامة دورات تدريبيَّة في مقر الأكاديميَّة العراقيَّة لمكافحة الفساد لمنتسبي الأجهزة الرقابيَّة العراقيَّة ومنتسبي الأجهزة النظيرة في الدول المحيطة بالعراق".فيما أشار خبراء النزاهة في وزارة العدل الأمريكية، وفق البيان، إلى "إدراكهم لخطورة الفساد على مؤسسات الدولة في العراق وتسببه بمشاكل في المجالات الأمنيَّة والاقتصاديَّة ومستوى تقديم الخدمات للشعب، مبدين استعدادهم للعمل مع وزارة الخارجيَّة على إتمام مسودة المذكرة مع الجانب العراقي؛ لتقديم الدعم وتبادل الخبرات، مؤكدين أن بلادهم ستتعاون مع العراق لاسترداد أمواله المهربة".