بالإطارات المحترقة.. جرحى تشرين يغلقون جسر الحضارات والحبوبي بذي قار (فيديو)

اغلق العشرات من جرحى تظاهرات تشرين، اليوم السبت، جسر الحضارات ومدخل الحبوبي بالإطارات المحترقة احتجاجا على عدم حصولهم على قطع أراضي.

وقال مصدر أمني لـ السومرية نيوز، ان "عشرات المتظاهرين من جرحى تشرين اغلقوا جسر الحضارات ومدخل الحبوبي بالإطارات المحترقة لعدم حصولهم على قطع أراضي".



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