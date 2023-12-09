نتائج التحقيق بشأن التجاوزات على الاراضي الزراعية في الجادرية

وقال العوادي خلال مؤتمر صحافي، إن "اللجنة التي شكلها رئيس الوزراء بشأن التجاوزات على الأراضي الزراعية في الجادرية رفعت توصياتها إلى مكتب رئيس الوزراء"، مبيناً أن "اللجنة أوصت بتوجيه هيئة النزاهة بفتح تحقيق مع الموظفين المعنين بمديرية التسجيل العقاري في الرصافة الثانية بالتزوير والتلاعب".وأشار إلى "قيام الوريث عبد الحميد اللامي بالتنسيق مع المتهم الهارب سلمان محمد حسين على بيع مساحات ليس ملكه إلى المواطنين ومساحتها 400 متر مربع"، مؤكداً على "إجراء التحقيق القانوني بالمعاملات الإدارية والتصرفية على قطع الأراضي الزراعية أعلاه، وإحالة من يثبت تقصيره إلى القضاء"، كاشفاً عن "توجيه وزير المالية بفتح تحقيق مع عقارات الدولة، وتوجيه محافظ بغداد بفتح تحقيق بشأن منح الموافقة على بيع الأسهم من دون إجراء الكشف".كما تم، بحسب العوادي، "توجيه العمليات المشتركة بتشكيل مجلس تحقيقي بحق آمر الفوج الرئاسي وضابط استخباراته، وإلزام لواء رئاسة الجمهورية الثاني بإخلاء جزء من مقر فوج المشاة الرابع في الجادرية".وأكد "إحالة ملف اللجنة التحقيقية إلى محكمة بداءة الكرادة، مع إعطاء الحق للشركاء والوكلاء بمراجعة المحكمة ورفع التجاوزات عن عقاراتهم".