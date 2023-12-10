وفاة أحد أشهر الخطباء الحسينيين في العراق

وأكد مقربون من الفالي وبعض افراد عائلته، رحيله عبر مواقع التواصل الاجتماعي.ومحمد باقر الفالي، هو أحد رجال الدين الشيعة المعاصرين، وأحد خطباء المنبر الحسيني، درس في حوزتي النجف الأشرف وقم، وتتلمذ على يد جملة من العلماء، ومنهم: الشيخ الوحيد الخراساني والسيد صادق الشيرازي، كما أنه يحمل الشهادة الأكاديمية في العلوم السياسية والقضاء من جامعة طهران.هاجر إلى إيران واعتلى المنبر الحسيني في محافظات مختلفة، ومن ثم في مكة والمدينة وسوريا ولبنان ومسقط والكويت ولندن وغيرها.