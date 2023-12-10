طقس العراق.. انخفاض بالحرارة وأمطار في هذه المناطق

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "الطقس ليوم غد الاثنين سيكون صحواً في عموم البلاد، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في المنطقتين الوسطى والشمالية، وستنخفض درجات الحرارة قليلاً عن اليوم السابق في المنطقة الجنوبية".وأضافت، " أما في يوم الثلاثاء، فسيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، وفي المنطقة الشمالية سيكون الطقس غائماً جزئياً يتحول إلى غائم ممطر، ودرجات الحرارة ستنخفض قليلاً عن اليوم السابق، بينما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية غائماً جزئياً ودرجات الحرارة ستنخفض قليلاً عن اليوم السابق".وأشارت الهيئة إلى أن "الأربعاء المقبل، سيكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم مع تساقط زخات مطر تكون رعدية أحياناً في المنطقة الوسطى، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً مع تساقط زخات مطر في أماكن متفرقة منها،وفي المنطقة الجنوبية سيكون الطقس غائماً جزئياً الى غائم ممطر ، ودرجات الحرارة ستنخفض قليلاً عن اليوم السابق في عموم البلاد".وأوضحت أن "الحالة الجوية المتوقعة للبلاد ليوم الخميس المقبل، سيكون الطقس صحواً في عموم البلاد، ودرجات الحرارة ستكون مقاربة لليوم السابق في جميع مناطق البلاد".