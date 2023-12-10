لتعديل سلم الرواتب.. موظفو 8 وزارات يملأون التحرير بعطلة النصر (صور)



السومرية نيوز-محليات



استغل موظفو العديد من الوزارات والدوائر الحكومية، عطلة اليوم الاحد، للتظاهر في ساحة التحرير وسط بغداد للمطالبة بتعديل سلم الرواتب، في سياق أصبح شبه مستمر.

وبحسب مراسل "السومرية نيوز"، تجمع اكثر من 400 شخص من موظفي وزارات الكهرباء والبلديات وامانة بغداد ووزراة الصحة والتربية والزراعة والثقافة والموارد المائية، فيما جاء الموظفون من كافة المحافظات.



وقال الموظفون المتظاهرون ان تظاهراتهم جاء بـ"بعد المماطلة والتسويف من قبل الأمانة العامة ووزارة التخطيط وحسب الكتب الرسمية التي صدرت التي تخص تأخير تعديل سلم الرواتب الموحد"، مطالبين "وزارة التخطيط بطلب قاعدة بيانات مفصلة التي تخص سلم رواتب موظفي الدولة كافة لغرض تعديل سلم الرواتب".

