المفوضية تحسم عبر السومرية جدل تعطيل دوام المدارس

وقالت المتحدثة باسم المفوضية، جمانة الغلاي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "مفوضية الانتخابات وجهت كتاباً إلى رئاسة الوزراء يتضمن احتياجاتها ومتطلباتها من أجل الاستعداد لعملية الاقتراع والتي من بينها تحديد عدة أيام لإتمام هذه الاستعدادات من ناحية نقل كاميرات المراقبة وأجهزة ومواد لوجستية أخرى".ولفتت، إلى أن "قانون انتخابات مجالس المحافظات المعدل لسنة 2023 تضمن مادة تنص على "إلزام رئاسة الوزراء بمنح عطلة وفق احتياج مفوضية الانتخابات" وبالتالي نحن رفعنا طلباً بالأيام التي نحتاجها لغرض إتمام الاستعدادات".وبينت الغلاي، أن "رئاسة الوزراء وافقت على طلب المفوضية وأبلغت اللجنة الأمنية بالشروع بالتجهيزات والاستعداد لتأمين المراكز الانتخابية"، مردفة بالقول: "لكن تبقى مسألة العطلة تحتاج إلى قرار رسمي من رئاسة الوزراء حصراً".