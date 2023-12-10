التربية تعلن تعطيل الدوام الرسمي لمدة أسبوع

وذكر بيان للوزارة ورد لـ السومرية نيوز، أنه "تنفيذًا لتوجيهات الحكومة الوطنية واستعدادا لإجراء الانتخابات المحلية لمجالس المحافظات وتهيئة المراكز الانتخابية داخل المؤسسات التربوية، تقرر تعطيل الدوام في المدارس كافة اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٣/١٢/١٢ ولمدة اسبوع واحد فقط على ان يستأنف الدوام يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٣/١٢/٢٠".وأضاف البيان، ان "الوزارة وجهت الملاكات التربوية والادارات المدرسية بالتعاون التام مع اللجنة العليا والمفوضية المستقلة للانتخابات لإنجاح هذا المفصل المهم والعرس الوطني الديمقراطي".