التربية تلغي شرط السند الزراعي للامتحانات التمهيدية للفرع المهني

الغى وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري، اليوم الاحد، شرط السند الزراعي لاداء الامتحانات التمهيدية للفرع المهني لعام ٢٠٢٣_٢٠٢٤ .

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "لغرض إعطاء فرصة أكبر للراغبين في التقديم للامتحانات التمهيدية (الخارجي) الفرع الزراعي، ألغى وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري شرط توفر السند الزراعي في القبول لخوض الامتحانات لهذا العام، موجهًا المديريات العامة للتربية/قسم التعليم المهني كافة بتنفيذ القرار وتسهيل إجراءات التقديم للمتقدمين ".

واضافت ان "القرار جاء بعد ورود العديد من المناشدات من قبل الراغبين في التقديم لهذا الفرع الى مكتب الوزير الذي لبى مطالبهم المشروعة بفتح باب التقديم بكل انسيابية ويسر".