في البصرة.. موظفون يعتصمون أمام مبنى المحافظة (صور)

اعتصم العشرات من الموظفين أمام مبنى محافظة البصرة للمطالبة بتعديل سلم الرواتب.

وقال مراسل السومرية في المحافظة، إن العشرات من الموظفين افترشوا الارض أمام مبنى محافظة البصرة للمطالبة بتعديل سلم الرواتب، مشيراً الى أنهم يواصلون الاعتصام.

وشهدت البصرة، ظهر الاحد، تظاهرة للمئات من الموظفين أمام مبنى ديوان المحافظة للمطالبة بتعديل سلم الرواتب.