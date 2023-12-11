السجن المؤبد بحق تاجر مخدرات في ميسان

وأوضح المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان ورد لـ"السومرية نيوز"، إن "ضبط بحوزته (1) واحد كيلو غرام من مادة الأفيون المخدرة".وأضاف أن "الحكم صدر وفقاً لأحكام المادة 28/أولا من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017".