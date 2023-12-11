التربية: تعطيل الدوام يشمل كافة المدارس الحكومية والأهلية

السومرية نيوز – محليات



أكدت وزارة التربية، اليوم الإثنين، أن تعطيل الدوام يشمل كافة المدارس الحكومية والأهلية، داعية المدارس للالتزام بالتوجيه، مشددة على ان المخالف سيتعرض لأشد العقوبات.



وحصلت السومرية نيوز على وثيقة صادرة من وزارة التربية جاء فيها أنه "تنفيذاً لتوجيهات الحكومة الوطنية واستعداداً لإجراء الانتخابات المحلية المجالس المحافظات ولتهيئة المراكز الانتخابية داخل المؤسسات التربوية وجه الوزير بتعطيل الدوام الرسمي في المدارس كافة الحكومية والأهلية اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق ۲۰۲۳/۱۲/۱۲ ولمدة أسبوع على ان يستأنف الدوام يوم الأربعاء الموافق ۲۰۲۳/۱۲/۲۰، ونؤكد التزام المدارس جميعها بتوجيهات الوزارة والمخالف سيتعرض لأشد العقوبات" .