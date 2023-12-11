بغداد.. السجن المؤبد بحق عصابة خطف مواطنين

وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "العصابة كانت تقوم بخطف مواطنين في منطقة الجادرية على ان يتم اطلاق سراحهم مقابل استلامهم مبالغ مالية كـ (فدية)".وأضاف أن "الحكم يأتي استناداً لأحكام المادة الرابعة/ ١ وبدلالة المادة الثانية/ ۱ و ۳ و ۸ من قانون مكافحة الارهاب رقم ١٣ لسنة ٢٠٠٥".