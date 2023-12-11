اعتقال "أكبر" شبكة لتزوير العقارات في بغداد

الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
عشرين
من
09:45 AM
الى
10:50 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
"خطوة مفاجئة" لريال مدريد نحو صفقة الشتاء
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2023 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2023 Alsumaria.tv.
مجالس المحافظات 2023
اليوم الانتخابي بالتفاصيل
تابع السومرية
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-476258-638378865861565965.jpg
اعتقال "أكبر" شبكة لتزوير العقارات في بغداد
محليات
2023-12-11 | 05:15
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,989 مشاهدة
السومرية نيوز – محليات
أعلنت محكمة التحقيق المركزية في الرصافة، اليوم الإثنين، القبض على أكبر عصابة قامت بتزوير العديد من العقارات في بغداد.
وذكر مجلس القضاء الأعلى في بيان ورد لـ"السومرية نيوز"، انه "بعد تقديم اخبار بوجود عصابة تقوم بتزوير العقارات العائدة للدولة والمواطنين في بغداد وبعد اتخاذ القرارات القضائية من قبل محكمة التحقيق المركزية في الرصافة تمت عملية القاء القبض على المتهمين".
وأضاف ان "افراد العصابة الرئيسيين مكونة من (17) متهما، منهم (6) موظفين في دوائر التسجيل العقاري في (الكرخ الاولى والثانية وابي غريب) كما تم ضبط العديد من الوثائق المزورة وكذلك ادوات كان يستخدمها المتهمون في عمليات التزوير".
وتابع "ومن خلال ما اورده المتهمون من اعترافات مفصلة فقد تم كشف تزوير ما يقارب اكثر من (100) عقار القسم الاكبر منها مملوك للدولة (امانة بغداد ووزارة المالية) والقسم الاخر مملوك لمواطنين متواجدين خارج البلاد ضمن دوائر التسجيل العقاري في الكرخ الاولى والثانية وابي غريب".
ووفقا للبيان، بين المتهمون قيامهم بالتلاعب بسجلات التسجيل العقاري للدوائر اعلاه وتحويل ملكية العقارات الى اشخاص من ضمن افراد عصابتهم ومن ثم بيعها الى مواطنين اخرين وبمبالغ كبيرة"، منوهاً الى ان "المحكمة فتحت قضية تحقيقية بحقهم بغية استردادها وفق احكام المادة (36) من قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب رقم 39 لسنة 2015 وتم وضع الحجز على اموالهم لمنعهم من تهريبها او التصرف بها وجاري تتبع اموالهم والحجز عليها من قبل محكمة تحقيق الرصافة المختصة بقضايا النزاهة وغسل الأموال".
واردف البيان "كما تم ايقاف التلاعب بعشرات العقارات وجاري التحقيق عن عمليات تزوير لعقارات أخرى، ومتابعة تنفيذ اوامر القبض الصادرة بحق المتهمين الهاربين والبالغ عددهم اكثر من (60) متهما".
>>
انضم الى السومرية على
واتساب
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
العراق يعطل الدوام الرسمي ليومين
محليات
43.81%
10:23 | 2023-12-10
العراق يعطل الدوام الرسمي ليومين
10:23 | 2023-12-10
التربية تعلن تعطيل الدوام الرسمي لمدة أسبوع
محليات
27.14%
09:23 | 2023-12-10
التربية تعلن تعطيل الدوام الرسمي لمدة أسبوع
09:23 | 2023-12-10
الرافدين يقرر إطفاء الديون لهذه الفئتين
محليات
16.75%
10:08 | 2023-12-10
الرافدين يقرر إطفاء الديون لهذه الفئتين
10:08 | 2023-12-10
المفوضية تحسم عبر السومرية جدل تعطيل دوام المدارس
محليات
12.3%
08:15 | 2023-12-10
المفوضية تحسم عبر السومرية جدل تعطيل دوام المدارس
08:15 | 2023-12-10
المزيد
أحدث الحلقات
ناس وناس
سوق هرج بغداد - الحلقة ١٦٤ | الموسم 6
04:00 | 2023-12-11
ناس وناس
سوق هرج بغداد - الحلقة ١٦٤ | الموسم 6
04:00 | 2023-12-11
عشرين
الامن الانتخابي.. ومناوشات المشاركين والمقاطعين - الحلقة ٣٧ | الموسم 2
15:30 | 2023-12-10
عشرين
الامن الانتخابي.. ومناوشات المشاركين والمقاطعين - الحلقة ٣٧ | الموسم 2
15:30 | 2023-12-10
خط أحمر
مواطن يخطف طفل جاره في سبع البور ويتخلص منه - الحلقة ٣٣ | الموسم 6
14:30 | 2023-12-10
خط أحمر
مواطن يخطف طفل جاره في سبع البور ويتخلص منه - الحلقة ٣٣ | الموسم 6
14:30 | 2023-12-10
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٠ كانون الأول ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-12-10
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٠ كانون الأول ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-12-10
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 10-12-2023 | 2023
11:30 | 2023-12-10
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 10-12-2023 | 2023
11:30 | 2023-12-10
Morning Live
تحميل المواد الدراسية هل يضر الطالب ام بمصلحته - الحلقة ١٦٧ | الموسم 2
05:00 | 2023-12-10
Morning Live
تحميل المواد الدراسية هل يضر الطالب ام بمصلحته - الحلقة ١٦٧ | الموسم 2
05:00 | 2023-12-10
رحال
قضاء العزيزية..اقدم سوق شعبي واقدم محطة قطار - الحلقة ٢٦ | الموسم 4
13:30 | 2023-12-09
رحال
قضاء العزيزية..اقدم سوق شعبي واقدم محطة قطار - الحلقة ٢٦ | الموسم 4
13:30 | 2023-12-09
اسرار الفلك
من ٩ الى ١٥ كانون الأول ٢٠٢٣ | 2023
02:00 | 2023-12-09
اسرار الفلك
من ٩ الى ١٥ كانون الأول ٢٠٢٣ | 2023
02:00 | 2023-12-09
Biotic
ما هو سبب الإحساس المتواصل بالجوع؟ - الحلقة ٣٣ | الموسم 2
15:00 | 2023-12-08
Biotic
ما هو سبب الإحساس المتواصل بالجوع؟ - الحلقة ٣٣ | الموسم 2
15:00 | 2023-12-08
فن نيوز 2023
أحمد العوضي في مسلسل "حق عرب" - الحلقة ١٤
14:30 | 2023-12-08
فن نيوز 2023
أحمد العوضي في مسلسل "حق عرب" - الحلقة ١٤
14:30 | 2023-12-08
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
سوق هرج بغداد - الحلقة ١٦٤ | الموسم 6
04:00 | 2023-12-11
ناس وناس
سوق هرج بغداد - الحلقة ١٦٤ | الموسم 6
04:00 | 2023-12-11
عشرين
الامن الانتخابي.. ومناوشات المشاركين والمقاطعين - الحلقة ٣٧ | الموسم 2
15:30 | 2023-12-10
عشرين
الامن الانتخابي.. ومناوشات المشاركين والمقاطعين - الحلقة ٣٧ | الموسم 2
15:30 | 2023-12-10
خط أحمر
مواطن يخطف طفل جاره في سبع البور ويتخلص منه - الحلقة ٣٣ | الموسم 6
14:30 | 2023-12-10
خط أحمر
مواطن يخطف طفل جاره في سبع البور ويتخلص منه - الحلقة ٣٣ | الموسم 6
14:30 | 2023-12-10
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٠ كانون الأول ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-12-10
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٠ كانون الأول ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-12-10
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 10-12-2023 | 2023
11:30 | 2023-12-10
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 10-12-2023 | 2023
11:30 | 2023-12-10
Morning Live
تحميل المواد الدراسية هل يضر الطالب ام بمصلحته - الحلقة ١٦٧ | الموسم 2
05:00 | 2023-12-10
Morning Live
تحميل المواد الدراسية هل يضر الطالب ام بمصلحته - الحلقة ١٦٧ | الموسم 2
05:00 | 2023-12-10
رحال
قضاء العزيزية..اقدم سوق شعبي واقدم محطة قطار - الحلقة ٢٦ | الموسم 4
13:30 | 2023-12-09
رحال
قضاء العزيزية..اقدم سوق شعبي واقدم محطة قطار - الحلقة ٢٦ | الموسم 4
13:30 | 2023-12-09
اسرار الفلك
من ٩ الى ١٥ كانون الأول ٢٠٢٣ | 2023
02:00 | 2023-12-09
اسرار الفلك
من ٩ الى ١٥ كانون الأول ٢٠٢٣ | 2023
02:00 | 2023-12-09
Biotic
ما هو سبب الإحساس المتواصل بالجوع؟ - الحلقة ٣٣ | الموسم 2
15:00 | 2023-12-08
Biotic
ما هو سبب الإحساس المتواصل بالجوع؟ - الحلقة ٣٣ | الموسم 2
15:00 | 2023-12-08
فن نيوز 2023
أحمد العوضي في مسلسل "حق عرب" - الحلقة ١٤
14:30 | 2023-12-08
فن نيوز 2023
أحمد العوضي في مسلسل "حق عرب" - الحلقة ١٤
14:30 | 2023-12-08
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
تابع كلّ جديد
حمّل تطبيق السومرية
برجك للسنة الجديدة
على السومرية
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
إستفتاء
هل تجرى الانتخابات المحلية بموعدها المحدد رغم مقاطعة الصدريين؟
نعم ستجرى
نعم ستجرى
ستكون المشاركة ضئيلة جداً
ستكون المشاركة ضئيلة جداً
لن تتم بدون الأغلبية
لن تتم بدون الأغلبية
غير مهتم
غير مهتم
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
ترفيه
رمضان 2023
رمضان 2022
سياسة
رمضان 2021
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.