اعتقال "أكبر" شبكة لتزوير العقارات في بغداد

وذكر مجلس القضاء الأعلى في بيان ورد لـ"السومرية نيوز"، انه "بعد تقديم اخبار بوجود عصابة تقوم بتزوير العقارات العائدة للدولة والمواطنين في بغداد وبعد اتخاذ القرارات القضائية من قبل محكمة التحقيق المركزية في الرصافة تمت عملية القاء القبض على المتهمين".وأضاف ان "افراد العصابة الرئيسيين مكونة من (17) متهما، منهم (6) موظفين في دوائر التسجيل العقاري في (الكرخ الاولى والثانية وابي غريب) كما تم ضبط العديد من الوثائق المزورة وكذلك ادوات كان يستخدمها المتهمون في عمليات التزوير".وتابع "ومن خلال ما اورده المتهمون من اعترافات مفصلة فقد تم كشف تزوير ما يقارب اكثر من (100) عقار القسم الاكبر منها مملوك للدولة (امانة بغداد ووزارة المالية) والقسم الاخر مملوك لمواطنين متواجدين خارج البلاد ضمن دوائر التسجيل العقاري في الكرخ الاولى والثانية وابي غريب".ووفقا للبيان، بين المتهمون قيامهم بالتلاعب بسجلات التسجيل العقاري للدوائر اعلاه وتحويل ملكية العقارات الى اشخاص من ضمن افراد عصابتهم ومن ثم بيعها الى مواطنين اخرين وبمبالغ كبيرة"، منوهاً الى ان "المحكمة فتحت قضية تحقيقية بحقهم بغية استردادها وفق احكام المادة (36) من قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب رقم 39 لسنة 2015 وتم وضع الحجز على اموالهم لمنعهم من تهريبها او التصرف بها وجاري تتبع اموالهم والحجز عليها من قبل محكمة تحقيق الرصافة المختصة بقضايا النزاهة وغسل الأموال".واردف البيان "كما تم ايقاف التلاعب بعشرات العقارات وجاري التحقيق عن عمليات تزوير لعقارات أخرى، ومتابعة تنفيذ اوامر القبض الصادرة بحق المتهمين الهاربين والبالغ عددهم اكثر من (60) متهما".