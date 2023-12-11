لخريجي الدور الثالث.. فتح باب التقديم إلى الدراسة المسائية بالجامعات

وذكر بيان للوزارة، ورد لـ السومرية نيوز، أن "التقديم الى الدراسة المسائية في الجامعات الحكومية سيبدأ اعتبارا من يوم غد الثلاثاء الموافق 2023/12/12 لطلبة الدراسة الإعدادية الناجحين في الدور الثالث".وأشار البيان، إلى "استمرار التقديم إلى الدراسة المسائية من خلال الكليات والمعاهد نفسها لمدة خمسة أيام عمل اعتبارا من يوم غد الثلاثاء وفقا لضوابط وشروط التقديم الواردة في الفصل الثالث من دليل إجراءات شؤون الطلبة وضوابط القبول وشروطه للسنة الدراسية 2024/2023".