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مجالس المحافظات 2023

اليوم الانتخابي بالتفاصيل

طقس بارد مصحوب بأمطار وثلوج هذه اليومين في العراق

محليات

2023-12-11 | 11:48
طقس بارد مصحوب بأمطار وثلوج هذه اليومين في العراق
17,305 مشاهدة

أعلنت الهيئة العام للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، تأثر العراق بامتداد منخفض قطبي يؤدي إلى هطول أمطار وخفض درجات الحرارة.

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "العراق يقع تحت تأثير امتداد منخفض قطبي ترافقه كتلة هوائية باردة ورطبة اعتباراً من يوم غد الثلاثاء 12 / 12 / 2023 مما يسبب هطول أمطار متفاوتة بين خفيفة إلى متوسطة الشدة وبصورة متقطعة وتتركز في المناطق الشمالية والوسطة والغربية من البلاد وتستمر يوم الأربعاء أيضاً".

وتوقعت "هطول الثلوج على المرتفعات الجبلية من المنطقة الشمالية كما يطرأ انخفاضاً محسوساً بدرجات الحرارة يوم الأربعاء 13 / 12 / 2023 بحدود (7-8) درجات مئوية".

ونوهت إلى أنه "يبدأ المنخفض المذكور بالانحسار يوم السبت 16 / 12 / 2023".
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