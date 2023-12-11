في البصرة.. مئات الموظفين يواصلون الاعتصام (فيديو وصور)

واصل المئات من الموظفين اعتصامهم المفتوح لليوم الثاني على التوالي أمام مبنى ديوان محافظة البصرة للمطالبة بتعديل سلم الرواتب.

وكان العشرات من الموظفين اعتصموا، مساء أمس الأحد، أمام مبنى محافظة البصرة للمطالبة بتعديل سلم الرواتب.



وشهدت البصرة، ظهر الاحد، تظاهرة للمئات من الموظفين أمام مبنى ديوان المحافظة.