الرشيد يعلن تفعيل الدفع الالكتروني في محطات الوقود

وذكر المصرف في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنه "تم توفير إمكانية استخدام بطاقة نخيل لدفع أجور الوقود في جميع المحطات بالإضافة الى إمكانية التسوق".وأضاف أن "تلك الخدمة متوفرة وبالإمكان استخدامها من قبل الموظفين والمتقاعدين حاملي بطاقة ( نخيل)"، مشيراً الى أن "تلك الخطوة جاءت مكملة لما بدأ به المصرف من اجراءات تفعيل الدفع الالكتروني والتي وجه بها رئيس مجلس الوزراء".