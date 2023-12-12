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جردة حساب 2023.. كيف فقد "الطائر الأخضر" هيمنته على مسافري المطارات العراقية؟
محليات
2023-12-12 | 03:51
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,591 مشاهدة
السومرية نيوز-محليات
سافر اكثر من 194 الف مسافر على متن طائرات الخطوط الجوية العراقية خلال شهر تشرين الثاني الماضي في مختلف المطارات العراقية، حيث يمثل هذا الرقم عدد المسافرين القادمين والمغادرين لمختلف المطارات العراقية، وبينما يظهر هذا الرقم تراجعا نسبيا عن عدد المسافرين في شهر تشرين الأول، إلا ان هذا التراجع يكشف عن ملامح اكبر عن فقدان "الطائر الأخضر" لهيمنته على المسافرين، وقضم العديد من شركات الطيران الأخرى المحلية والأجنبية من حصة نقل المسافرين بدلا من الطائر الأخضر.
وقالت الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية انه بلغ إجمالي عدد المسافرين 194 الف و55 مسافرا توزعوا على الف و349 رحلة مباشرة نفذت من جميع المطارات المحلية العاملة في العراق الى مختلف الوجهات الدخلية والخارجية التي يخدمها الناقل الوطني خلال شهر تشرين الثاني الماضي.
مقارنة إحصائية شهرية
وعند مقارنة هذه الاعداد مع عدد المسافرين على متن الخطوط الجوية لشهر تشرين الأول، نجد أن عدد الرحلات خلال الشهر الماضي انخفض بنسبة 3% مقارنة بشهر تشرين الأول الذي سبقه، حيث بلغ عدد الرحلات في شهر تشرين الأول الف و382 رحلة.
اما عدد المسافرين فانخفض في شهر تشرين الثاني الماضي بنسبة 2% مقارنة بشهر تشرين الأول الذي سبقه، حيث بلغ عدد المسافرين في تشرين الأول 197 الف و72 مسافرا، مقارنة بـ194 الف و55 مسافرا في شهر تشرين الثاني الماضي.
وعند اخذ معدل السفر بشكل شهري بواقع 195 ألف مسافر شهريا، فهذا يعني انه خلال عام 2023 سيكون هنالك اكثر من مليونين و340 الف مسافرا على متن الخطوط الجوية العراقية خلال عام 2023.
مقارنة إحصائية بالاعوام الماضية
وبينما لاتتوفر احصائيات عن عدد مسافري الخطوط الجوية العراقية لعام 2022، تظهر بيانات عام 2021 ان عدد المسافرين على متن الخطوط الجوية العراقية في عام 2021 بلغ مليون و436 ألف مسافر، من اصل اجمالي رحلات بلغ اكثر من 4 ملايين و215 رحلة.
وبالتحليل الرقمي، يظهر ان قرابة 34% من المسافرين القادمين والمغادرين في مختلف المطارات يسافرون عبر طائرات الخطوط الجوية العراقية، اما الـ65% المتبقين فهم يسافرون عبر طائرات وخطوط وشركات جوية أخرى عراقية واجنبية.
ويظهر ان عدد المسافرين على متن الخطوط الجوية العراقية في 2023 ارتفع بنسبة 63% مقارنة مع عدد المسافرين في 2021، لكن هذا الارتفاع يعد منطقيا بسبب الاغلاق الجزئي الذي شهده العراق في 2021 لبعض الأشهر بسبب كورونا جنبا الى جنب مع عام 2020.
وفي عام 2019، بلغ عدد مسافري الخطوط الجوية العراقية اكثر من 4 ملايين و100 الف مسافر، من اصل اكثر من 7 ملايين و700 ألف مسافر، هذا يعني ان الخطوط الجوية العراقية كانت تهيمن على اكثر من 53% من المسافرين، قبل ان تتراجع لتصبح مهيمنة على 35% فقط من اجمالي المسافرين.
وبينما بلغ عدد المسافرين العام الماضي 2022 في مختلف المطارات وشركات الطيران اكثر من 9 ملايين مسافر، فاذا كان عدد المسافرين ذاته سيتم تسجيله العام الحالي، مع ان يكون عدد المسافرين على الخطوط الجوية العراقية فقط مليونين و340 الف مسافر، فهذا يعني ان نسبة المسافرين على الخطوط الجوية العراقية من اجمالي المسافرين سيكون 27% فقط، مقارنة بأكثر من 53% في 2019.
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