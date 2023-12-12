أمطار وانخفاض في درجات الحرارة.. هذا طقس العراق للأيام المقبلة

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "طقس البلاد ليوم غد الأربعاء في المنطقة الوسطى سيكون غائماً بارداً مع أمطار خفيفة إلى متوسطة الشدة تكون رعدية أحياناً يبدأ بالتحسن ليلاً ، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً بارداً مع أمطار متوسطة الشدة خاصة في أقسامها الشرقية ويتوقع هطول ثلوج على المرتفعات الجبلية، وفي المنطقة الجنوبية سيكون الطقس غائماً بارداً مع أمطار خفيفة إلى متوسطة الشدة تكون رعدية أحياناً، أما درجات الحرارة فستنخفض عدة درجات عن اليوم السابق في الأقسام الوسطى والجنوبية، وتكون مقاربة لليوم السابق في القسم الشمالي من البلاد".وأضافت أن "طقس يوم الخميس سيكون صحواً بارداً مع بعض الغيوم ، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".وبينت الهيئة أن "طقس يوم الجمعة سيكون صحواً بارداً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".وتابعت أن "طقس البلاد ليوم السبت المقبل سيكون صحواً، ودرجات الحرارة ترتفع بضع درجات عن اليوم السابق في عموم البلاد".