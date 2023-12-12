العراق يحصل على منصب النائب الأول للاجتماع التاسع للعقد العربي في تونس

وذكرت التربية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان الاخيرة "حصلت على ترشيح ممثل العراق مدير قسم الاحصاء والتخطيط والمتابعة باسم محمد سعيد، على منصب النائب الأول للاجتماع التاسع للجنة العليا للعقد العربي لمحو الأمية وتعليم الكبار الذي شاركت فيه الوزارة بدعوة من جامعة الدول العربية ولمدة يومين متتاليين".وأشارت الى ان "اللقاء تم بإستضافة المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الالكسو) وإدارة التربية والتعليم والبحث العلمي في تونس"، مشيرا الى "منهاج وجدول أعمال الاجتماع الذي تضمن ترشيح رئيس ونواب اللجنة التنفيذية المسؤولة عن وضع مقررات وتوصيات اللقاء التاسع الهادف الى تبادل الافكار وتلاقح الرؤى للنهوض بواقع تعليم الكبار للقضاء على آفة الأمية".