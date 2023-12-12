السجن المؤبد بحق مدان بتهريب المخدرات عبر المنافذ الحدودية

وذكر إعلام مجلس القضاء الأعلى في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "المدان كان يقوم بإدخال المواد المخدرة من خارج العراق عبر المنافذ الحدودية من خلال وسيط، وإيصالها إلى العاصمة بغداد والترويج لها في داخل البلد".وأضاف البيان، أن "الحكم صدر استناداً لأحكام المادة 27/ أولاً من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017".