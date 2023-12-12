التعليم الديني بديوان الوقف الشيعي يعطل الدوام الرسمي لمدة أسبوع

السومرية نيوز - محليات



أعلنت دائرة التعليم الديني والدراسات الإسلامية في ديوان الوقف الشيعي، اليوم الثلاثاء 12 كانون الأول 2023، تعطيل الدوام الرسمي في مدارسها الإسلامية كافة لمدة أسبوع وذلك ضمن الإجراءات الجارية للتهيئة لانتخابات مجالس المحافظات المزمع إجراؤها الشهر الجاري.

وذكرت الدائرة خلال إعمام رسمي وجه فيها مديريات الوقف الشيعي، أنه "سيتم تعطيل الدوام في المدارس كافة اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 12 كانون الأول ديسمبر الجاري ولمدة إسبوع واحد فقط على أن يستأنف الدوام يوم الأربعاء الموافق 20 من الشهر الجاري".

ومن المقرّر أن يُجري العراق الانتخابات المحلية في 18 ديسمبر الجاري، وستكون هذه أول انتخابات محلية تُجرى في العراق منذ إبريل/ نيسان 2013، وتتولى مجالس المحافظات المُنتخبة مهمة اختيار المحافظ ومسؤولي المحافظة التنفيذيين، ولهم صلاحيات الإقالة والتعيين، وإقرار خطة المشاريع بحسب الموازنة المالية المخصصة للمحافظة من الحكومة المركزية في بغداد، وفقاً للدستور العراقي.