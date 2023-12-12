لتثقيفهم لمرشحي انتخابات مجالس المحافظات.. سرايا السلام تطرد عددا من عناصرها

وذكر المركز الإعلامي للقيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "تقرر توجيه عقوبة (الطرد) للذوات المدرجة أسماؤهم ادناه، وذلك لعصيانهم الأوامر وقيامهم بالتثقيف لمرشحي انتخابات مجالس المحافظات:(الوجبة الأولى)الفرقة الأولى / بغداد ـ الرصافة١ـ عباس مهنة الباوي ل٢ ف٨ س٣٢ـ نعيم جبار جاسم البهادلي ل٢ ف٣ س٦٣ـ مهدي كاظم حسين الساعدي ل٢ ف٢ س٤٤ـ قادر عواد عادل الوسيطي ل٢ ف٧ س١٥ـ محمد كاظم حليحل ل٢ ف٢ س٤٦ـ ستار جبار مطرود حمود البزوني ل٢ ف١ س٥٧ـ مؤمل صباح عبد ل١ ف٥٨ـ عباس كاظم مريح ل١ ف٤٩ـ فلاح هادي حمد ال خلاطي ل٢ ف٩ س٨١٠ـ عبد الله خليل ابراهيم الدفاعي ل٢ ف١ س٨١١ـ حيدر جبار منهي الغزي ل٢ ف٣١٢ـ عيسى علي الحلفي ل٢ ف٤ س٥١٣ـ علي حاشوش البهادلي ل١ ف٣١٤ـ توفيق عطية سلمان ل١ ف٢١٥ـ صباح هنيب طابور ل١ ف٥١٦ـ فريد احمود شهيد الفريجي ل١ ف٢١٧ـ مهدي مولى اسماعيل ل٢ ف١١٨ـ سلوان وحيد البركاوي ل٢ ف٥ س٥١٩ـ مرتضى سعد البركاوي ل٢ ف٥ س٥٢٠ـ يوسف احمد حسون التميمي ل٢ ف٥ س٥٢١ـ قصي حسن علي العبودي ل٣٢٢ـ مشتاق نجم عبد حافظ ل٣ ف٦٢٣ـ فاضل عبد الكاظم ل٢ ف٥ س٥٢٤ـ حسين زكريا محمد صالح ل٢ ف٥ س٣٢٥ـ حامد مهدي جياد ل٢ ف٥ س٥٢٦ـ محمد داود سلمان العامري ل٣ ف٥٢٧ـ سجاد عباس نعيم المكصوصي ل٣ ف٤٢٨ـ عمر منصور محمد خميس ل٣ ف٧٢٩ـ حيدر احمد حسين التميمي ل٢ ف٥ س٥

الفرقة الثانية / بغداد ـ الكرخ١ـ وئام حسام عبد الرزاق المعموري ل٣ ف٢ س٦٢ـ علي شناوة محمد القريشي ل٣ ف٥ س١٣ـ داود سالم حسين الشبلاوي ل٣ ف٢٤ـ عباس شناوة محمد القريشي ل٣ ف٥ س١٥ـ حسين عبد شكاح العكيلي ل٣ ف٢وفي وقت سابق، دعا زعيم التيار الصدري، السيد مقتدى الصدر أنصاره الى مقاطعة الانتخابات وعدم المشاركة فيها، قائلاً: "مشاركتكم للفاسدين تحزنني كثيراً، ومقاطعتكم للانتخابات أمر يفرحني ويغيظ العدا، ويقلل من شرعية الانتخابات دولياً وداخلياً ويقلص من هيمنة الفاسدين والتبعيين على عراقنا الحبيب".