لتثقيفهم لمرشحي انتخابات مجالس المحافظات.. سرايا السلام تطرد عددا من عناصرها

وذكر المركز الإعلامي للقيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "تقرر توجيه عقوبة (الطرد) للذوات المدرجة أسماؤهم ادناه، وذلك لعصيانهم الأوامر وقيامهم بالتثقيف لمرشحي انتخابات مجالس المحافظات:
(الوجبة الأولى)
الفرقة الأولى / بغداد ـ الرصافة
١ـ عباس مهنة الباوي ل٢ ف٨ س٣
٢ـ نعيم جبار جاسم البهادلي ل٢ ف٣ س٦
٣ـ مهدي كاظم حسين الساعدي ل٢ ف٢ س٤
٤ـ قادر عواد عادل الوسيطي ل٢ ف٧ س١
٥ـ محمد كاظم حليحل ل٢ ف٢ س٤
٦ـ ستار جبار مطرود حمود البزوني ل٢ ف١ س٥
٧ـ مؤمل صباح عبد ل١ ف٥
٨ـ عباس كاظم مريح ل١ ف٤
٩ـ فلاح هادي حمد ال خلاطي ل٢ ف٩ س٨
١٠ـ عبد الله خليل ابراهيم الدفاعي ل٢ ف١ س٨
١١ـ حيدر جبار منهي الغزي ل٢ ف٣
١٢ـ عيسى علي الحلفي ل٢ ف٤ س٥
١٣ـ علي حاشوش البهادلي ل١ ف٣
١٤ـ توفيق عطية سلمان ل١ ف٢
١٥ـ صباح هنيب طابور ل١ ف٥
١٦ـ فريد احمود شهيد الفريجي ل١ ف٢
١٧ـ مهدي مولى اسماعيل ل٢ ف١
١٨ـ سلوان وحيد البركاوي ل٢ ف٥ س٥
١٩ـ مرتضى سعد البركاوي ل٢ ف٥ س٥
٢٠ـ يوسف احمد حسون التميمي ل٢ ف٥ س٥
٢١ـ قصي حسن علي العبودي ل٣
٢٢ـ مشتاق نجم عبد حافظ ل٣ ف٦
٢٣ـ فاضل عبد الكاظم ل٢ ف٥ س٥
٢٤ـ حسين زكريا محمد صالح ل٢ ف٥ س٣
٢٥ـ حامد مهدي جياد ل٢ ف٥ س٥
٢٦ـ محمد داود سلمان العامري ل٣ ف٥
٢٧ـ سجاد عباس نعيم المكصوصي ل٣ ف٤
٢٨ـ عمر منصور محمد خميس ل٣ ف٧
٢٩ـ حيدر احمد حسين التميمي ل٢ ف٥ س٥
الفرقة الثانية / بغداد ـ الكرخ
١ـ وئام حسام عبد الرزاق المعموري ل٣ ف٢ س٦
٢ـ علي شناوة محمد القريشي ل٣ ف٥ س١
٣ـ داود سالم حسين الشبلاوي ل٣ ف٢
٤ـ عباس شناوة محمد القريشي ل٣ ف٥ س١
٥ـ حسين عبد شكاح العكيلي ل٣ ف٢
وفي وقت سابق، دعا زعيم التيار الصدري، السيد مقتدى الصدر أنصاره الى مقاطعة الانتخابات وعدم المشاركة فيها، قائلاً: "مشاركتكم للفاسدين تحزنني كثيراً، ومقاطعتكم للانتخابات أمر يفرحني ويغيظ العدا، ويقلل من شرعية الانتخابات دولياً وداخلياً ويقلص من هيمنة الفاسدين والتبعيين على عراقنا الحبيب".