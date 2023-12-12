هزة ارضية شمالي العراق

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "سجلت مراصدنا الزلزالية حدوث هزة أرضية مساء هذا اليوم الثلاثاء، الموافق 12/12/ 2023 عند الساعة 3:31 دقيقة للتوقيت المحلي"، مشيرة الى ان "الهزة تبعد 15 كم شمال غرب العمادية من محافظة دهوك، بلغت قوتها 3.5 درجة".وأضافت، انه "تم الشعور بها من قبل المواطنين، وسنوافيكم في حال حدوث أي مستجدات أخرى".