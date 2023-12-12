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مجالس المحافظات 2023

اليوم الانتخابي بالتفاصيل

بالصور.. أول جسر مشاة كهربائي في كربلاء

محليات

2023-12-12 | 13:52
بالصور.. أول جسر مشاة كهربائي في كربلاء
6,516 مشاهدة

تنشر السومرية نيوز، صوراً لأول جسر مشاة كهربائي في محافظة كربلاء.

ويقع جسر المشاة الكهربائي في حي الحسين وسط مدينة كربلاء.
 
وأدناه صور للجسر بعدسة السومرية..
 
 
 
 
 
 
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