توجيه من التربية بإجراء زيارات "مفاجئة" للوقوف على واقع المدارس والمعاهد الأهلية

وذكرت وزارة التربية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "وزير التربية وجّه المديرية العامة للتعليم العام والأهلي والأجنبي بإجراء زيارات ميدانية مفاجئة غير معلومة الوقت للوقوف على واقع المدارس والمعاهد الأهلية ومدى التزامها بالتعليمات الصادرة".وأوضحت الوزارة "آلية عمل اللجان المُشكّلة تحت إشراف مدير عام التعليم الأهلي والأجنبي سيف رحيم"، مبيناً أنها "ستقوم بالكشف اليومي على سير العملية التعليمية داخل هذه المؤسسات وتسجيل الملاحظات والتقارير الخاصة بادائها لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين على وفق الضوابط المتبعة في المديرية".