40% من مدارس العراق لا تمتلك بنايات مدرسية

السومرية نيوز - محليات



أوضحت وزارة التربية العراقية، اليوم الأربعاء، أن عدد المدارس في العراق يبلغ نحو 27 الف إدارة مدرسية، في الوقت الذي يبلغ عدد البنايات المدرسية المتوفرة 16 الف بناية فقط.

وقال المتحدث باسم الوزارة كريم السيد إن "الوزارة تعمل على حل مشكلة النقص في الأبنية المدرسية من أجل فك الدوام الازدواجي الثنائي والثلاثي في المدارس"، مشيرا إلى "وجود نحو 27 ألف إدارة مدرسية موزعة بين 16 ألف بناية تعاني من الدوام المزدوج "، بحسب صحيفة الصباح الرسمية.

وأكد أن وتيرة إنجاز مشاريع الأبنية المدرسية بدأت تزداد، وبعضها أنجز وأدخل الخدمة، وأخرى ما زالت قيد الإنجاز، مشددا على أن أعمال إنشاء المدارس الجديدة مستمرة، إلى جانب تأهيل تلك التي بحاجة إلى تأهيل أو إدامة .

وبين أن أغلب المحافظات تعمل على إكمال المشاريع التربوية التي توزعت بحسب حاجة كل مديرية أو منطقة، الأمر الذي سيسهم بحل مشكلة الدوام الثنائي والثلاثي بالمدارس عموما.

ووفقًا لذلك، فهذا يعني ان قرابة 40% من مدارس العراق لا تمتلك بنايات خاصة بها.