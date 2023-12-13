شوارع في بغداد بعد أمطار اليوم (صور)

السومرية نيوز – محليات



شهدت العاصمة بغداد، اليوم الأربعاء 13 كانون الأول/ديسمبر 2023، هطول امطار متوسطة الشدة بعدة مناطق في العاصمة.

وتنشر السومرية نيوز، صوراً للأمطار الهاطلة على الشوارع والطرق الرئيسية والفرعية.



ووثقت عدسة السومرية، لحظات هطول الامطار في العاصمة بغداد.