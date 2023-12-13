كبدل نقدي عن الوحدة السكنية.. صرف 100 مليار دينار لضحايا الإرهاب قريباً

وقال رئيس المؤسسة عبد الإله النائلي، إنَّ المؤسسة تمكنت من استحصال الموافقة على تخصيص 100 مليار دينار أخرى لتوزيعها بين أسر شهداء ضحايا الإرهاب كبدل نقدي عن الوحدة السكنية"، بحسب صحيفة الصباح الرسمية.ولفت إلى أنَّ "المبلغ لا يكفي جميع المشمولين بيد أنَّ المؤسسة قرّرت منح أولوية للمستفيد الذي لديه أكثر من شهيد والمصابين بالأمراض المستعصية وكبار السن، فضلاً عن سكنة العشوائيات، مؤكداً توزيعها بينهم خلال وقت قريب".