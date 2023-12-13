نقيب الصحفيين العراقيين يشيد بجهود أمانة بغداد: إظهار العاصمة بصورة مشرقة

وأكد اللامي في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "الجهود التي يبذلها امين بغداد ووكلائه وكوادر الأمانة انما هي دليل على ان الخطوات التي تقوم بها أمانة بغداد هي من اجل خدمة المواطنين وإظهار العاصمة بغداد بصورة مشرقة امام زائريها وساكنيها خصوصاً وان العاصمة بغداد لم تحظ بمثل هكذا حملات اعمار منذ عقود".وشدد نقيب الصحفيين، على دعم الأسرة الصحفية العراقية الكبير لهذه الجهود التي تصب في خدمة العاصمة وأهلها.من جانبه، عبر الوكيل الإداري لأمين بغداد صفاء محمد محمود، عن اعتزازه بدور الصحفيين والأسرة الصحفية للمساهمة في دعم جهود اعمار البلد واعتزازه بالخطوات الحثيثة لنقابة الصحفيين العراقيين ودورها الفاعل محلياً ودولياً.كما عبر عن سعادته لإظهار مؤسساتها ومبانيها بالشكل الذي يليق بالنقابة وأهميتها وتأدية رسالتها الإعلامية والوطنية.