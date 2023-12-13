السيد الصدر يصدر توجيهاً جديداً يخص الانتخابات المحلية

وقال الصدر، في منشور له على منصة "أكس"، "نحن أناس يتطهرون من دنس فسادهم والعوبة انتخاباتهم وهم أناس يفسدون والله لا يحب الفساد".وأضاف، "فتطهروا ولا تعتدوا على انتخاباتهم الفاسدة واحفظوا للعراق أمنه واستقراره ولغزة كرامتها كما حافظ أمير المؤمنين على الاستقرار بعد سلب خلافته والاعتداء على حبيبته فاطمة الزهراء".وتابع السيد الصدر، "العراق بذمتكم والدين بذمتكم والمذهب بذمتكم".وأتم زعيم التيار: "نحن علويون وهم فاسدون".