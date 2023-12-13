عطلة رسمية 8 أيام في إقليم كردستان

وذكر بيان لحكومة الإقليم، أنه "اعتباراً من 25 كانون الأول 2023 ولغاية 1 كانون الثاني 2024، بمناسبة رأس السنة الميلادية، سيتم إغلاق كافة المؤسسات الرسمية في إقليم كردستان".وأشارت إلى أنه "في 2 كانون الثاني 2024، سيتم استئناف العمل الرسمي في كافة المؤسسات الحكومية في إقليم كردستان".