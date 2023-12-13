الوقف السني يحدد غرة شهر جمادى الثاني

وقال الديوان في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "نظراً لثبوت رؤية الهلال بالوجهين الشرعي والفلكي فإن لجنة تحديد أوائل الأشهر الهجرية في ديوان الوقف السني تعلن أن يوم غد الخميس 14 / 12 / 2023 هو أول أيام غرة شهر جمادي الثاني للعام الهجري 1445".